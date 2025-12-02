警國安處邀前區議員廖成利會面 廖指簽保密協議不能透露會面內容

前區議員廖成利今日(2日)被警方國安處邀請到元朗警署會面，約下午3時42分，廖成利離開警署，他對在場記者表示，今日簽署了保密協議，不可透露會面的相關內容。他多謝大家的關心。

他指，民協今次對火災悲劇提出一些意見，在適當時候會開記者會公布，並將有關意見遞交相關部門，被問到有關意見有否包括成立獨立調查委員會，他說民協數日前已發表聲明內容，其中一個意見是希望成立一個調查委員會，將事件真相向市民公布，以及找出方法避免同樣悲劇。

他指今日是溝通會面，但內容需保密，今日是下午1時被約見，他不覺是被禁言，民協會恰如其分就社會發生的事提出民生改善建議。他強調，所有民間團體要恰如其分地個別表達自己的立場，他指香港仍可公開地表達自己的立場，而相關部門亦會聽到意見，對於是否代表不能有組織或有連結的行動，廖成利僅重複指已表達自己的立場，多謝大家關心。民協會就草擬好的改善措施提出適切的建議。

下午3時許廖成利離開警署。楊偉亨攝

大埔宏福苑五級火後，包括民協主席廖成利在內的民間人士，原定今日（2日）下午舉行「高樓維修政策」為主題的記者會，以回應火災善後等問題。不過發起人士今臨時通知傳媒，「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是哪個部門。

原定記者會內容將談及眼前對受害災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉政公署的角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等範圍。而出席記者會的人士還包括其他政策研究者及評論人等。