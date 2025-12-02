消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
更新時間：13:38 2025-12-02 HKT
發佈時間：13:38 2025-12-02 HKT
消息透露，前區議員廖成利被警方國安處邀請會面，廖被帶到元朗警署協查。
大埔宏福苑五級火後，包括民協主席廖成利在內的民間人士，原定今日（2日）下午舉行「高樓維修政策」為主題的記者會，以回應火災善後等問題。不過發起人士今臨時通知傳媒，「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是哪個部門。
原定記者會內容將談及眼前對受害災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉政公署的角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等範圍。而出席記者會的人士還包括其他政策研究者及評論人等。
