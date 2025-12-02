Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜遇難者「頭七」 殉職消防及死者家屬路祭 持白花悼念

突發
更新時間：14:42 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:42 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑於上周三（11月26日）發生五級大火，奪去最少151人的寶貴生命，包括37歲消防員何偉豪，這場世紀火災踏入第七日，「頭七」之日，死者家屬及殉職消防員的家屬約50多人，連同約40名法師，今（2日）中午約1時到達宏福苑進行路祭，其中部分是穿著制服的消防員，他們手持白花悼念。而法師則在場打齋，眾人燒香鞠躬致祭，再排隊獻花，並將花擺放在草叢，場面傷感。

另方面，今早11時許，喇嘛團體在毗鄰的廣福休憩處，為死去的居民及寵物進行超度儀式。有十多名市民參與，他們拿著祭品，為死難者鞠躬祈福。而下午2時許開始，在廣福邨廣禮樓對開，有團體為死者進行佛教儀式的悼念及獻花活動。

 

 

