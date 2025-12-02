大埔宏福苑五級火｜餘下兩廈未完成搜證 DVIU再進入宏昌閣

大埔宏福苑五級火死亡人數增至最少151人，連日來警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員已完成其中五幢大廈的搜索工作，餘下最先起火的宏昌閣和另外的宏新閣兩幢大廈，部分面積尚待搜證。今日（12月2日）早上大批DVIU人員進下宏昌閣，繼續搜索行動。

宏福苑8幢大廈之中，有7幢被五級大火焚毀，滿目瘡痍。警方昨日（1日）表示，在過去2日已完成5幢大廈搜索行動，包括宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣，而昨早人員開始進入餘下的宏昌閣及宏新閣進行搜索。其中人員在宏昌閣完成四分一面積搜查，發現新增的5具遺體，連同早前已尋獲的3具遺體，即合共有8具遺體；部分殘缺不全，遺體發現位置分佈於單位、走廊、樓梯。

另外人員在宏新閣亦已完成四分三的搜索工作，並無發現遺體，該兩幢大廈結構未完全安全。截至昨日下午4時，已有151人不幸罹難，不排除數字會增加。目前共104具遺體完成辨認，另有39名遇難者身份未明。

