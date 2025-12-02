屯門安定邨單位起火 妻子身有刀傷不治 丈夫涉謀殺及縱火被捕

屯門安定邨發生火警。今日（2日）早上6時59分，安定邨定福樓一單位有濃煙冒出，保安發現報警。消防員接報到場，開喉將火救熄。惟火警中一對年約50歲的夫婦燒傷，其中女子身上更有刀傷並陷入昏迷，其男友則手部擦傷。兩人由救護車急送屯門醫院治理，女事主最終傷重死亡。警方經調查後以涉嫌謀殺及縱火，拘捕女死者的丈夫。稍後，屯門警區重案組探員到屯門醫院調查事件。

消息透露，女死者姓陳（50歲），被捕男子姓洪（51歲），兩人為夫婦同居上址單位，其中丈夫任職保安員。

據了解，今日清晨近7時，街坊報案指上址單位發生火警。警方及消防到場後於單位內發現兩人，洪男手部擦傷，陳女昏迷及面部有割傷和燒傷痕跡，由救護車送往屯門醫院，經搶救後不治。消防經調查後認為火警有可疑，交由屯門警區重案組第一隊跟進。