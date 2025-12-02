Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門安定邨單位起火 妻子身有刀傷不治 丈夫涉謀殺及縱火被捕

突發
更新時間：09:31 2025-12-02 HKT
發佈時間：08:24 2025-12-02 HKT

屯門安定邨發生火警。今日（2日）早上6時59分，安定邨定福樓一單位有濃煙冒出，保安發現報警。消防員接報到場，開喉將火救熄。惟火警中一對年約50歲的夫婦燒傷，其中女子身上更有刀傷並陷入昏迷，其男友則手部擦傷。兩人由救護車急送屯門醫院治理，女事主最終傷重死亡。警方經調查後以涉嫌謀殺及縱火，拘捕女死者的丈夫。稍後，屯門警區重案組探員到屯門醫院調查事件。 

消息透露，女死者姓陳（50歲），被捕男子姓洪（51歲），兩人為夫婦同居上址單位，其中丈夫任職保安員。

據了解，今日清晨近7時，街坊報案指上址單位發生火警。警方及消防到場後於單位內發現兩人，洪男手部擦傷，陳女昏迷及面部有割傷和燒傷痕跡，由救護車送往屯門醫院，經搶救後不治。消防經調查後認為火警有可疑，交由屯門警區重案組第一隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
4小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物+餐飲優惠 惠康超市減$25/大家樂買一送一/自助餐8折 一方法即搶券！
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！
時尚購物
8小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
6小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
尖沙咀點心店開張 $68套餐即食蒸飯+燉湯+2款點心 1蒸飯引網民好奇：奇怪又新奇
尖沙咀點心店開張 $68套餐即食蒸飯+燉湯+2款點心 1蒸飯引網民好奇：奇怪又新奇
飲食
8小時前
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
影視圈
3小時前