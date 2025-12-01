大埔宏福苑五級火｜單位成焦黑廢墟 傢俱全毀僅剩支架 跨部門傾盡全力善後

大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人傷亡。災難遇害者辨認組（DVIU）、鑑證科、機動部隊和各總區刑事部人員今日（12月1日）繼續進行災場搜索、案件搜證及遺體辨認外，消防處、政府化驗所及房屋署等部門人員，亦加緊進行善後工作，確保現場安全。

警方DVIU人員過去三日在極度惡劣的火警現場中，長時間保持高度集中，仔細搜尋遺體及有助於辨認的物品，盡最大的努力確立遺體身份。警方指必定會傾盡全力加快進度，尋找每一絲線索，期望盡快完成現場搜索及搜證工作。

根據警務處今晚於facebook專頁，發帖並公布多張DVIU在災場搜索的照片，可見大廈内漆黑一片，外部走廊、單位內天花及牆身均被嚴重熏黑，大量傢俱已燒至難以辨別，僅剩支架。另外，有大量竹枝散落在大廈外，搜救人員需步步為營進入災場。