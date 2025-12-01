Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門稔灣堆填區紮鐵男工疑遭硬物割傷頸送院亡 環保署：責成承辦商7天內交報告

突發
更新時間：20:40 2025-12-01 HKT
發佈時間：19:47 2025-12-01 HKT

屯門發生工業意外。今日（12月1日）下午4時許，警方接獲稔灣堆填區的工人報案，指一名48歲姓楊男工人工作期間懷疑被一石塊擊中，頸部受傷，昏迷不醒。救援人員到場將他送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定，警方將案件列作工業意外。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

據了解，事發時楊男於屯門稔灣新界西堆填區內檢查紥鐵工程的進度，當時，楊男的工友於現場駕駛一部挖泥機，並在楊男身旁駛過，但挖泥機沒有撞到楊男。惟楊男突然呼叫自己「唞不到氣」，工友見到楊男頸部流血，而楊男則用自己雙手掩住頸部的傷口。工友見狀報警求助。惜最後返魂乏術。

據悉，死者頸部有一處大約2厘米的割傷，沒有其他可疑傷勢。案發現場是一個佔地大約30,000平方呎的堆填區。案件暫時沒有可疑，列為工業意外，交由青山警區雜項調查隊負責調查。

環境保護署表示，死者為新界西堆填區擴建計劃地盤分判商的一名工人。今日下午約4時15分，他在地盤鋼筋彎曲場內工作期間懷疑遭硬物擊中，昏迷被送往屯門醫院治理，至傍晚約6時證實死亡。事發後，環保署即時派員到醫院了解事件。環保署署長徐浩光博士對事件感到十分難過，署方人員正透過承辦商聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供適切協助，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。

環保署環保署十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商七天內就事件提交報告。

 

