大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者

突發
更新時間：18:20 2025-12-01 HKT
發佈時間：18:20 2025-12-01 HKT

警察也是人，即使習慣面對傷亡，但對慘絕人寰的宏福苑災難，也有感觸時刻。警方今（1日）日在場向傳媒簡報最新情況，傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢提及有些遺體燒成灰燼，未必能夠將所有失蹤人士確認出來時，一度眼紅哽咽，在旁的新界北總區指揮官助理處長林敏嫻有感而發，輕拍她膊頭鼓勵，場面哀傷。

曾淑賢更新最新傷亡數字時，表示災難遇害者辨認組（DVIU）同事會盡最大努力進行搜索工作：「因為有些遺體變成灰燼，所以我哋都唔排除最後未必能夠…… 將所有失蹤人士帶番出嚟。」曾淑賢雙眼一紅，哽咽難語，她退後數步致歉：「sorry」。

林敏嫻在旁輕拍膊頭安慰她，林亦強忍眼淚感謝前線同事：「衷心多謝唔同部門前線人員」，並指他們的艱苦工作只有一個目的，就是希望辨識死者的物品，令到他們得回一個名字：「能夠畀屋企人做一個最後道別。」

