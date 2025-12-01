大埔宏福苑五級火｜菲律賓參議員赴醫院探望 指肉身護B菲傭情況穩定

大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人死傷，其中一名剛抵港僅數天的菲律賓籍外傭Rhodora Alcaraz，在火警及濃煙下沒有獨自逃跑，而是選擇留下緊抱僅3個月大的幼主，展現人性光輝。Rhodora被困單位數小時，幸最終由消防員救出，之後一直在深切治療部留醫。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在網上發文稱已親自赴醫院探望Rhodora，讚揚她是當代真正的英雄，也是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。菲律賓參議員Imee R. Marcos昨日（30日）亦發文稱已到聯合醫院探望事主，讚賞其英勇行為，並向她致敬。

OWWA讚揚女傭：是一位真正的英雄

菲律賓參議員Imee R. Marcos昨日到醫院探望受火災影響的菲律賓傭工，當中包括Rhodora Alcaraz。Imee R. Marcos在facebook上載多張相片受影片，片中見到Imee R. MarcosRhodora的手，並與Rhodora對話。她一度向在場的人士表示：「Her family in Philippines is very worried that she in the ICU, but then she is in stable condition.”（Rhodora在菲律賓的家人非常擔心她在深切治療部的狀況，不過Rhodora的情況現已穩定。）」

另外，菲律賓海外勞工福利署（OWWA）連同菲律賓駐港總領事館、菲律賓移工部門及外勞事工中心親自探望Rhodora，讚揚她的英勇行為，是一位真正的英雄。