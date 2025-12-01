大埔宏福苑五級火│慈山寺為火災七日祈福 九龍殯儀館開放禮堂讓市民弔唁　　

大埔宏福苑火劫，百多個家庭家破人亡，全港市民同悲同哀，慈山寺昨（30日）晨進行「大埔宏福苑火災地藏菩薩拔度消災法會」，願逝者得生淨土，生者離懼得安，向救災人員祈福祈安。

法會由法師領導下，誦讀《地藏菩薩本願經》，一字一句訴說對火災往生者的無盡思念，與傷者的深切慰問。善信掛上心意咭，送上祝福：「希望所有災民都可以渡過難關，遇難者得到安息。」

活動日期為11月30日至12月6日，每日上午10時至下午4時30分於慈山寺舉行。寺方表示，希望透過匯聚眾願，將祝禱迴向逝者、撫慰生者，祈願傷痛早日痊癒。

九龍殯儀館一連三日（11月30日至12月2日）開放禮堂，供市民悼念大埔宏福苑遇難者。明日（2日）是火災發生後第七天，亦是遇難者的「頭七」，殯儀館將有佛教及道教法師誦經。大眾可以到殯儀館網站留言，表達對遇難者及災民的心意，留言內容會在禮堂內投影。

大角咀楓樹街的九龍殯儀館東海堂，昨（30日）午4時開放至9時，有花藝師獻上花海。九龍殯儀館facebook專頁表示，昨日到訪市民獻花悼念、弔唁留言、燭光前默禱、摺紙鶴、摺金銀。