Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火│馮梁結中學復常進行網課 校長指首要關心學生情緒

突發
更新時間：10:38 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級大火釀146死慘劇，區內的中華基督教會馮梁結紀念中學，自出事被政府借用安置疏散居民，或申請災民證、政府及非政府資助的地方。教育局宣佈受大火影響停課的學校，今日（1日）以不同方式逐步恢復課堂。該校黃慧珊校長今早表示，會照上周五安排，今周進行網課，同學毋須返回學校，而老師已分別致電全校同學，首要照顧學生心靈上需要，另外亦要照顧老師及教職員的情緒需要。

黃校長說，上周六政府通知正式撤離學校作庇護中心，開始復常，但因要檢視學校硬體狀況，其他軟件亦要配合，今日稍後開會商量之後的安排。全校學生已獲知今周進行網課。

民政署獲悉災民全面撤離學校後，昨日已派員到學校整理清潔工作，她巡視過後認為清潔工作大致不錯，衞生及乾淨。

另外，警方及消防繼續在宏福苑大火現場調查，災難遇害者辨認組「DVIU」人員到場登樓搜索，而消防亦在場戒備射水，今早亦繼續有市民到鄰近火災現場的廣福休憩處，獻花悼念死難者。有市民跪地上香拜祭，亦有市民寫上心意字貼，獻上祝福。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
4小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
11小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
18小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
11小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
12小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
16小時前