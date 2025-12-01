大埔宏福苑五級火│馮梁結中學復常進行網課 校長指首要關心學生情緒

大埔宏福苑五級大火釀146死慘劇，區內的中華基督教會馮梁結紀念中學，自出事被政府借用安置疏散居民，或申請災民證、政府及非政府資助的地方。教育局宣佈受大火影響停課的學校，今日（1日）以不同方式逐步恢復課堂。該校黃慧珊校長今早表示，會照上周五安排，今周進行網課，同學毋須返回學校，而老師已分別致電全校同學，首要照顧學生心靈上需要，另外亦要照顧老師及教職員的情緒需要。

黃校長說，上周六政府通知正式撤離學校作庇護中心，開始復常，但因要檢視學校硬體狀況，其他軟件亦要配合，今日稍後開會商量之後的安排。全校學生已獲知今周進行網課。

民政署獲悉災民全面撤離學校後，昨日已派員到學校整理清潔工作，她巡視過後認為清潔工作大致不錯，衞生及乾淨。

另外，警方及消防繼續在宏福苑大火現場調查，災難遇害者辨認組「DVIU」人員到場登樓搜索，而消防亦在場戒備射水，今早亦繼續有市民到鄰近火災現場的廣福休憩處，獻花悼念死難者。有市民跪地上香拜祭，亦有市民寫上心意字貼，獻上祝福。