越南抵港A350客機復飛期間機尾觸地蒙皮受損 據報為國泰CX764航空

突發
更新時間：02:34 2025-12-01 HKT
發佈時間：02:34 2025-12-01 HKT

一架由越南胡志明市飛抵香港的空中巴士A350客機，於上周三（26日）晚上在香港國際機場降落時疑姿態不穩須復飛，其間飛機尾部懷疑觸地，造成蒙皮受損。客機第二次降落時安全着陸，事件中無人受傷。據了解，涉事的為國泰航空CX764航班。

據外國航空媒體報道，一架隸屬國泰航空空中巴士 A350-1000 客機，由越南胡志明市飛抵香港，航班編號CX764 。客機在香港機場首次降落07C跑道時，疑因姿態不穩需要復飛，期間機尾觸地受損。客機其後攀升至6000英尺，隨後第二次再次於07C跑道安全著陸，但須停飛接受檢查及調查。

從網上圖片顯示，客機機尾蒙皮明顯受損。消息指，涉事客機已被停止服務，以便進行全面檢查及維修，亦將接受相關調查。航空網站記錄顯示，該客機截至事發後三日仍停泊在赤鱲角。

