國泰航機越南抵港期間不穩復飛 機尾擦跑道終安全降落

突發
更新時間：02:34 2025-12-01 HKT
發佈時間：02:34 2025-12-01 HKT

一架由越南胡志明市飛抵香港的空中巴士A350客機，於上周三（26日）晚上在香港國際機場降落時疑姿態不穩須復飛，其間飛機尾部懷疑觸地，造成蒙皮受損。客機第二次降落時安全着陸，事件中無人受傷。

據外國航空媒體報道，一架隸屬國泰航空空中巴士 A350-1000 客機，由越南胡志明市飛抵香港，航班編號CX764 。客機在香港機場首次降落07C跑道時，疑因姿態不穩需要復飛，期間機尾觸地受損。客機其後攀升至6000英尺，隨後第二次再次於07C跑道安全著陸，但須停飛接受檢查及調查。

從網上圖片顯示，客機機尾蒙皮明顯受損。消息指，涉事客機已被停止服務，以便進行全面檢查及維修，亦將接受相關調查。航空網站記錄顯示，該客機截至事發後三日仍停泊在赤鱲角。

國泰航空向《星島頭條》證實，航班編號CX764的空中巴士A350-1000型客機，於11月26日由胡志明市飛往香港，在嘗試降落及復飛期間，機尾與跑道發生摩擦。該航班隨後安全降落香港國際機場，並如常滑行至停機位，所有乘客自行離開機艙。事件中所有乘客和機組人員均安全，沒有受傷報告。

國泰稱，工程團隊正在仔細檢查該飛機，並將進行所需維修工作，以確保飛機能重新投入服務；又強調公司所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮。

