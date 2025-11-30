Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜現場滿目瘡痍滿地積水 天花批灰剝落牆身熏黑

突發
更新時間：21:52 2025-11-30 HKT
發佈時間：21:52 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級火釀成至少146人死亡，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日（30日）在記者會上表示，現場環境相當惡劣，部分樓層嚴重燒毀，加上日間光線不足，大廈無電力照明，影響搜救進度。

根據警方晚上上載至社交平台的相片所見，現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，而大廈內漆黑一片，多個單位遭無情大火吞噬後，滿目瘡痍，大量家俱雜物倒塌，有單位更水深及小腿，身穿保護衣物並帶同裝備的DVIU人員需使用鐵鏟及電筒等工具。

相關新聞 : 宏福苑五級火｜DVIU樓梯走廊及天台發現遺體 現場光線不足影響搜救進度

警方指DVIU人員爭分奪秒於現場盡全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身份的任何物件或線索，讓遇難者的家人可以盡早確認他們的身份，讓逝者安息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
59分鐘前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火｜女童痛失已停產珍貴公仔 善心網民遠在日本一見即落單
大埔宏福苑五級火｜女童痛失已停產珍貴公仔 善心網民遠在日本一見即落單
生活百科
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
2025-11-29 15:57 HKT
G.E.M.為大埔宏福苑五級火災情緒失控 演唱會上落淚：我只想知道你們好好地活著
G.E.M.為大埔宏福苑五級火災情緒失控 演唱會上落淚：我只想知道你們好好地活著
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
2小時前
印度16歲籃球新秀扣籃 籃球架突倒塌慘遭砸死 閉路電視拍下恐佈瞬間
印度16歲籃球新秀扣籃 籃球架突倒塌慘遭砸死 閉路電視拍下恐佈瞬間
即時國際
8小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
社會
9小時前