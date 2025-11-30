青馬大橋海面驚現男浮屍 警證實為跳橋失蹤中年漢

今日（30日）中午12時許，警方接獲報案，指青馬大橋附近海面有男子載浮載沉，水警到場將男子撈起，經檢查後證實當場不治。消息指，男子為日前於青馬大橋跳橋的48歲姓董男子。

事件發生於11月22日晚上7時許，董男於荃灣石圍角購物中心乘坐的士，報稱前往東涌，當的士駛至青馬大橋中線往機場方向之際，董男要求的士司機靠左線行駛，以便欣賞風景，其間更要求67歲姓蔡的士司機停車，司機拒絕後，他情緒突然失控，更踢向車門及要求下車。

的士司機按指示停車，董男下車後越過護欄，走到橋樑護欄外面危坐，警方談判專家奉召到場勸喻逾8小時，惟男事主突然一躍而下，失去影蹤。救援人員連日進行搜索，最終於今午發現男子的蹤影。

