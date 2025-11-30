Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜DVIU樓梯走廊及天台發現遺體 現場光線不足影響搜救進度

突發
更新時間：18:43 2025-11-30 HKT
發佈時間：18:43 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級火，釀成逾百人死傷。警方今日（30日）下午5時表示，死亡人數增加至146人，包括DVIU在今日新發現的18具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢指，截至下午4時，目前有146人死亡79人受傷，包括DVIU今日找到的18具遺體，54具遺體有待辨認，逾40人仍然失聯，另有100宗個案無法追查，不排除死亡數字會上升。警方至今成功聯絡159名市民確認安全；另外確認92名死者及37名傷者為較早前報稱失聯的人士。

另外，警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊表示，警方昨日已完成宏仁閣及宏道閣的搜索工作，未有發現遺骸，今日進入宏盛閣、宏建閣、宏泰閣3幢大廈，至今宏建閣、宏泰閣工作已經完成，宏盛閣工作正進行，稍後會進入宏新閣。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險

由於多幢樓宇嚴重熏黑，沒有正常照明，日間光線不足，人員需利用頭燈及手提照明工具進行搜索，影響搜救進度，故盡可能在日照時間展開最高效行動。另外，DVIU人員於樓宇、房間、樓梯、走廊及天台均發現遺體。

警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻指，雖然宏志閣未有受火勢波及，但整個屋苑環境惡劣，有大量從高處墮下的棚架竹枝及冷氣機，另有高空物品搖搖欲墜，擔心會傷及居民，遂現階段不會解封。

 

