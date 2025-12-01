輔警系列｜公餘時間守護社區 長者猝然倒地輔警合拍急救保命

在輔警隊內，有一群人白天各有繁忙正職，晚上或假日自願穿上警服，以公餘時間守護社區，更在關鍵時刻利用平日累積的專業技能拯救生命，例如今年3月初的一個晚上，一名長者於西區警署附近心臟驟停倒地，擁有專業醫療及急救知識的高級督察（輔警）陳建霖與輔警警員陳家寶剛離開警署發現情況，當機立斷進行急救，成功救回伯伯一命。

擁有專業醫療及急救知識的的輔警陳建霖(左)與陳家寶(右)，早前成功拯救一名心臟驟停的伯伯。麥鍵瀧攝

正職為註冊護士的輔警警員陳家寶，事發當晚與其他輔警同事準備進行人群管理工作，眾人剛乘搭巡邏車從西區警署出發，於西邊街與皇后大道西交界見到兩名市民指手畫腳，以為兩人發生爭執，靠近後發現一名伯伯倒臥地上，一行人於是上前提供協助。擁有專業醫療知識的家寶表示，她檢查伯伯的情況後感到不妙，「沒有反應，而且面色發紫、呼吸困難，極有可能是突發心臟病導致。」

陳家寶的正職是手術室護士。

未幾，伯伯的呼吸和脈搏停止，家寶立即為其進行心肺復甦，「剛好趕到『黃金十秒』，即沒有脉搏的10秒內，若能施行高質量的CPR(心肺復甦法)，傷者的存活率會最高。」與此同時，正在西區警署處理文書的聖約翰救傷隊成員、高級督察（輔警）陳建霖(Lam Sir)從電台獲悉附近有人暈倒，馬上與另外兩名同僚從地下報案室取出AED(自動體外去顫器)，飛奔趕往現場。

在政府規劃署任職的陳建霖同時加入輔警隊和聖約翰救傷隊，以3個身份服務香港。

到場之際，家寶與另一名輔警已進行超過兩分鐘的按壓。擁有使用AED經驗的Lam Sir迅速接手施救，首先拉起伯伯衣服，繼而貼上電極片進行電擊，其餘輔警亦各司其職。他指出，整個過程頗具電影感，「在打斜的馬路上，有名伯伯倒臥在地上，身邊數名警務人員輪番對其施行CPR及AED，同時有其他同事疏通交通、記錄電擊時間、與電台聯絡，整個畫面相當合拍。」

Lam Sir提到，他於聖約翰救傷隊主要負責院前急救，當評估患者的呼吸時，並非單純區分有否呼吸，亦要留意對方是否進行有效呼吸，當時伯伯處於瀕死呼吸，體內未能做到有效及自主氣體交換，慶幸家寶判斷正確，於短時間施行急救流程，「整個急救及當中展現的團隊合作，可說是『教科書』一樣的完美演繹。」

輔警陳家寶不時處理市民的求助。

整個急救時長約10分鐘，救護員到場後將伯伯送往醫院搶救，他接受手術後成功康復。輔警人員合力救人的事跡，獲警方高度表揚，時任警務處處長蕭澤頤撰寫嘉許信讚賞。

談及感受，Lam Sir說不論是從事輔警隊或救傷隊的工作，當發現有市民需要幫助時，務必竭盡所能，「我的角色必定是向前一步，而非後退，市民需要幫手時，就會運用自己的技能幫助對方。」

在規劃署任職的陳建霖同時加入輔警隊和聖約翰救傷隊，以3個身份服務香港。

家寶指出，當晚的團隊均為輔警人員，眾人亦是首次合作，卻配合得很好，對此感觸良多，「醫院不時會進行預演，大家都了解箇中框架，但事發當日不是預演，更要與從未合作的同事一起拯救伯伯，大家卻很明白自己的角色和職責，齊心協力成功完成一次院外急救，感覺相當可貴。」

她感言，將醫院獲得的知識用於輔警的工作上，成功拯救了市民性命，感到相當滿足，因此即使醫院工作繁忙，仍想利用公餘時間從事輔警工作服務社群，「上司問我：『醫院已經這麼忙了，為甚麼還要去當輔警？』我的答案是：可以帶來滿足感，相當有意義。」

記者 麥鍵瀧