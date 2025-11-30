Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜逾千市民獻花人龍長達1公里 有人哀傷痛哭

突發
更新時間：15:41 2025-11-30 HKT
發佈時間：11:32 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，今日（30日）早上，繼續有大批市民到鄰近火災現場的廣福休憩處，獻花悼念死難者。其間有人傷心痛哭，有人向遠處的災場躹躬致意，亦有人寫下心意字句，「願死者安息，傷者快快康復」。另外，有外傭到公園為死難者祈禱。至下午2時，獻花的市民出現人龍，龍尾延至新界北警署外約有一公里，估計超過1000人。

現場所見，公園的空地攞滿花束，燈柱和石壆亦貼有市民留下的字句，到來獻花的市民不絕。至於大火過後，不少商業機構及團體紛紛捐贈支援災民，其中九巴早前宣布透過「KMB Charity Foundation」捐出港幣200萬元，為宏福苑居民提供經濟援助，亦由今日起至下周二（12月2日）於大埔廣福邨巴士站設置登記處，向宏福邨居民每戶派發港幣1,000元應急錢。所見現場有大批居民排隊登記領取應急錢。

獻花市民從不同地區特地前來悼念死難者，至下午2時左右，排隊獻花的人龍長達一公里，龍尾延至新界北警署外，起碼有逾1000名市民到廣福休憩處獻花。從上水到場獻花的鄧同學表示，得悉有中學生在火災中離世感到難受，遂決定獻花悼念，又指不介意要排隊1至2小時，「大家都係同齡人，如果自己有friend離世都一樣難受，排隊耐唔緊要，我覺得呢個係一個心意。」

另外，沙田居民黃先生專程帶同女兒一同獻花，期望傷者早日康復，家人走出悲哀，「好悲劇好唔舒服，希望佢（女兒）可以學習到。」

 

 

