大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼

大埔宏福苑五級火釀成至少128人死亡，83人受傷，政府人員繼續進行善後工作。今日（30日）早上，大批警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員再進入火場，搜索是否還有死者及人體殘肢，並協助辨認遺體。另一方面，受大火波及的部分單位內部情況曝光，可見全屋付之一炬，滿目瘡痍。

繼早前災難遇害者辨認組人員完成搜索宏仁閣及宏道閣兩幢大廈，並無發現遺骸後，今日早上8時許，近百名災難遇害者辨認組的人員，配備防護衣、防滑鞋及頭盔等，再進入其他受大火波及的大廈搜索。人員進入大廈後會勘察地形，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，過程中會記錄伏屍地點，並留意遇害者是否留有遺物，以協助辨認死者的身份。

宏福苑8座大廈之中，只有一座大廈未受大火波及。網上流出部分單位的災後圖片，所見屋內燒至爛溶溶，滿佈灰燼、鐵枝，天花批灰剝落，牆身全部熏黑；而全屋傢俬家具亦無一倖免，燒至焦黑。亦有個別單位較為完好，依稀可辨認到洗衣機、坐廁、洗手盆及床架等。

