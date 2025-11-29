Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜獲救小貓偎依警員懷內眼仔碌碌 警強調繼續爭分奪秒搜索

突發
更新時間：21:40 2025-11-29 HKT
發佈時間：21:40 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火，消防處完成滅火及救援工作後，警務處迅速接手現場，立即展開全面後續行動。警方今日（11月29日）較早時提到，在搜索宏仁閣宏道閣兩廈後，救出3貓1龜。警方其後在社交平台上載相片，可見救出小貓仍健康，偎依在警員懷內。警方強調會繼續爭分奪秒搜索，絕不鬆懈。

警方今日表示，超過600名「災難遇害者辨認組」（DVIU）人員火速投入工作，全力搜索災場、遺體辨認及登記，務求盡快確認遇難者身份，縮短家屬煎熬的等待。

獲救的小貓。香港警察FB
警方又提到，在首兩棟大廈搜索過程中，人員成功救出三隻貓及一隻龜，已即時交由愛護動物協會人員照料。警方在帖文上載其中一隻小貓獲救時相片，可見逃出生天後仍健康，偎依DVIU人員懷內，眼仔碌碌直視鏡頭。

警方又提到，人員同時全面開展案件搜證、交通指揮、傳媒聯絡及行動協調工作，以最高效率推進各項程序，務求受影響的市民可以盡快返回住所作善後。警方強調，「每一刻都在與時間競賽，我們絕不鬆懈」。

