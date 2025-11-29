Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜數百市民獻花願逝者安息 保錡到場悼念

突發
更新時間：21:50 2025-11-29 HKT
發佈時間：19:28 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑一場無情大火，摧毀無數家園，奪走一條又一條寶貴的生命，至今造成逾百人死傷。目前現場仍未解封，但有數百名市民今日（29日）下午起專程到場獻花悼念死難者，愁緒難舒，至晚上人龍更未見減退，綿延數百米。有來自大連的旅客遠道而來獻花，向逝者表達哀悼之情，而男團ERROR成員吳保錡（保錡）晚上亦到場悼念。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火｜民政署18區設弔唁處 街坊眼泛淚光願逝者一路好走：希望家屬能捱過

《星島頭條》現場所見，宏福苑對出休憩處有逾百人排隊獻花，當中包括兒童及長者。他們將鮮花放在封鎖線外，過程中有人閉目凝思，亦有人感觸帶淚，低頭默禱，無聲地為無辜失去生命的居民致哀，附近燈柱亦貼上寫有「查明真相 願安息」的紙條。

至晚上，獻花人龍未見減退，目測至少有數多名市民自發帶同鮮花、生果到場，另有人寫下心意卡，為生還者及災民打氣，亦希望死者早日安息，其中男團ERROR成員吳保錡（保錡）晚上亦有到場獻花悼念。

攝影：蘇正謙、陳浩元、曾志恒

