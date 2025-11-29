Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜沙田消防局下半旗致哀 市民獻花悼念殉職何偉豪「英雄多謝你」

突發
更新時間：18:08 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:08 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，消防員何偉豪不幸殉職，其駐守的沙田消防局今日（29日）下半旗致哀。局外放置心意桌，有市民到場鞠躬獻花致意，亦有人放下感謝卡。現場所見，有市民攜同小朋友到場獻上花束，並送上心意卡，當中寫上包括「向守護市民、勇敢的消防員致敬」、「英雄多謝你」、「落更了，一路好走」、「我衷心向你致敬」等字句。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手

殉職的37歲消防員何偉豪，入職消防已有9年，駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。他加入消防處前任職警隊機場特警，由於體能優異，被同袍暱稱「大隻豪」。他本周三（26日）在宏福苑地下位置負責滅火救援，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前