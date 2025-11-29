大埔宏福苑五級火｜沙田消防局下半旗致哀 市民獻花悼念殉職何偉豪「英雄多謝你」

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，消防員何偉豪不幸殉職，其駐守的沙田消防局今日（29日）下半旗致哀。局外放置心意桌，有市民到場鞠躬獻花致意，亦有人放下感謝卡。現場所見，有市民攜同小朋友到場獻上花束，並送上心意卡，當中寫上包括「向守護市民、勇敢的消防員致敬」、「英雄多謝你」、「落更了，一路好走」、「我衷心向你致敬」等字句。

殉職的37歲消防員何偉豪，入職消防已有9年，駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。他加入消防處前任職警隊機場特警，由於體能優異，被同袍暱稱「大隻豪」。他本周三（26日）在宏福苑地下位置負責滅火救援，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。

