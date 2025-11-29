Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜警方通宵調查 啟動無人機高空拍照 多個單位燈火通明

突發
更新時間：08:37 2025-11-29 HKT
發佈時間：08:37 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級大火焚燒逾43小時，至昨日（28日）終被完全撲滅，死亡人數升至128人，包括一名殉職消防員另約200人仍然失蹤，當局不排除在現場可再發現更多遺體，災情慘烈。今日（29日）凌晨，救援與調查工作仍在通宵進行，多隊人員進入受災的3幢大廈逐層搜查及記錄證據，現場可見多個單位在夜色中燈火通明。

蔡楚輝攝
蔡楚輝攝
蔡楚輝攝
蔡楚輝攝
蔡楚輝攝
蔡楚輝攝

據了解，警方在現場架設了臨時照明系統，令高層單位在黑夜中亮起燈光，方便搜證。同時亦啟動多架無人機在火場上空拍攝，監察大廈結構及是否仍有危險位置，務求找出失聯居民的下落。

在廣福邨平台，義工通宵留守為災民提供水、乾糧、棉被及基本生活用品。雖然今日清晨領取物資的人數較昨日明顯減少，但仍可見不少災民往返取用。場面較前一日平靜，但仍然不乏需要臨時支援的居民。

附近商場內同樣成為部分災民的臨時棲身地。在一樓中庭位置，可見至少十多名災民席地而睡。有災民麥先生受訪時表示，災後他曾被安排入住大埔社區會堂，但因夜間環境嘈雜難以入睡，遂搬到商場過夜，「起碼靜啲，瞓到少少，朝早再返工」。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

網上圖片
