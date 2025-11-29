大埔宏福苑五級火｜廣福邨平台物資站清空 義工強調不會浪費 日後陸續分發災民

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡及大量居民痛失家園後，市民紛紛自發捐出物資，由義工集中於廣福邨平台整理，再分發予受災居民。不過，今日（29日）凌晨時分，警方到場勸喻負責人，需於今早10時前完成清場。據悉有廣福邨住戶向警方投訴，指臨時物資站於深夜時段發出噪音。至中午，現場已清空，有清潔工在場洗地，有義工強調剩餘物資不會浪費，日後會陸續送到災民手上。

據了解，物資站近日24小時有人輪值，包括搬運、分類及派發物品，加上救援車輛及義工出入頻繁，期間曾出現交談聲及搬運聲響，有居民受影響，因而報警求助。

記者現場了解，今次行動由警司級人員帶隊，隨行為一隊「藍帽子」警員，在平台各出入口站崗，並通知現場義工負責人，需要在早上10時前，將全部物資搬走，若有物資留下，10時後由關愛隊接手善後。

義工負責人之一的Mavis表示，暫時未接獲警方要求清場的原因，但她也理解不能使用平台太長時間，而撤離對整體支援災民工作亦影響不大。

宏福苑大火引發大批市民捐贈，平台物資一度堆積如山，形成大型臨時物資站。接獲清場消息後，在場人士紛紛自發跟隨指揮執拾及搬走物資。

至中午，廣福邨平台已清空，有清潔工在場洗地。剩餘物資方面，義工李小姐強調不會浪費，統一安置到倉庫後再派給居民，至於食物則現場分發有需要人士等，同時她也感激關愛隊到場協助。