大埔宏福苑五級火｜市民自發獻花悼念 小朋友親繪謝卡贈消防

大埔宏福苑本周三（11月26日）發生的五級大火，經過連日撲救後，至今日（11月28日）被救熄。這場世紀大火已造成過百人罹難，今晚是火場救熄後的首個夜晚，不少市民自發宏福苑附近多處街頭獻上白花，並寫上悼念打氣字句，表達對災民的鼓勵與支持。

另外現場所見，有家長帶同年幼子女到場，有小朋友將親手繪製謝卡與畫像，送贈消防人員，以感謝他們連日奮力撲救。

與此同時，災場調查工作已連夜展開。晚上可見多名警方及消防處人員進入災場，在一片頹垣敗瓦中仔細勘查，搜索失蹤者及搜證追查火警成因，大批中外傳媒亦繼續在場報道。

截至今日下午3時，這場世紀大火已造成128人死亡，僅39人已確認身份，包括1名殉職消防員；另有79名人士受傷，包括11名消防員。死者中108人為火場發現的遺體，4人送院搶救後不治，16具燒焦遺體仍在大廈，警方不排除搜證時發現更多遺體。

失蹤者方面，火警期間共接獲467宗失蹤人口求助，部份個案重覆。經確認後，有39人已離世、35人送院、110人目前安全，仍有約200多人情況未明，當中涉及89具未能確切辨認的遺體。

