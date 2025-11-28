大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？

「其實我用晒畢生積蓄去買呢層樓，我咁辛苦供完層樓，之後又要畀維修費，我已經無晒錢，你而家燒埋我間屋，我可以做啲咩呀？」居於宏福苑宏健閣的單親媽媽范小姐提起當日五級大火時情緒激動，一度痛哭流涕，面對無情大火燒毀家園，契媽契爺及同事均葬生火海，現時她只好期望政府能夠盡快安排重建，讓流離失所的災民能夠渡過難關。

范小姐向《星島頭條》表示，事發時她正在醫院工作，而小朋友亦在學校上課。她經同事得悉宏福苑起火後，上司叫她提早下班回家了解，惟她返抵屋苑附近時，見到警察已經封路，火勢亦慢慢失控，火舌隨風飄到其他座數，當中宏新閣及宏泰閣更被燒到「黑忟忟」。

單親媽媽范小姐指契媽契爺及同事均葬生火海。曾志恒攝

見到火勢逐漸波及多幢樓宇，她只能在心中祈求沒有太多人命傷亡，惟最終得知契媽契爺及同事不幸葬生火海，大部份鄰居亦流離失所，令她非常難過。她問住在附近的母親是否聽到火警鐘，惟對方指現場沒有警報裝置響起，「如果唔係有人逐家逐戶拍門叫人走，真係唔知火燭，有啲走到就走，有啲走唔到咁點呀？一火燭部𨋢就唔郁，你叫老人家點走？」

她提到當初大部份業主均不想選用宏業建築工程有限公司作承建商，但前法團主席卻一意孤行簽下合約。她與一班業主企圖推翻法團，但無奈已簽合同不能毀約，只能將付款期限延期，「最令我哋唔滿意，唔明白一開波點解會封晒咁多幢大廈，落晒網落晒棚，其實無必要，你係咪可以一次過8座去完成維修，你唔係呀嘛？大維修搞咗差唔多年幾，但以我了解只係搞咗兩座」。

被問到現時有何打算，范小姐指可以回娘家暫住，亦可以回醫院宿舍，騰出空間予其他有需要的人士入住，期望政府能夠盡快安排重建，讓流離失所的災民能夠渡過難關，「不過屋企有啲重要物件，好似護照、出世紙、法律文件同樓契，但而家返唔到上去睇都無辦法啦。有咩打算？我都唔知 唯有睇下政府有咩安排，見步行步啦，我哋都無晒錢啦，仲可以點？」

