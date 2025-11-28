大埔宏福苑五級火｜天文台網頁轉黑白致哀 本港今早乾燥清涼僅16度

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，全城哀痛不已。記者於今日（28日）凌晨發現，天文台網站罕有轉為黑白色，以示悼念。網站發布紅色火災危險警告，提醒市民小心防火。

天文台清晨表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，為本港帶來非常乾燥的天氣。今早市區氣溫普遍下跌至16至17度，新界部分地區更再低數度，相對濕度跌至40%或以下，環境清涼而乾燥。

天文台預測，本港今日大致天晴，天氣非常乾燥，相對濕度最低可降至25%。早上清涼，日間最高氣溫約22度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地初時吹強風，稍後轉為和緩東至東北風。

展望未來幾日，明日（29日）天氣繼續大致天晴，日間乾燥；至下周初，相對濕度將逐漸回升，天氣大致多雲，亦可能有一兩陣雨。

此外，強烈熱帶風暴「天琴」於今日上午5時集結在南沙西北偏北約300公里，預料向西緩慢移動，橫過南海南部，但對本港的直接影響不大。

宏福苑大火持續牽動市民情緒，天文台以黑白介面致哀成為今日凌晨另一關注焦點。隨着本港天氣乾燥，亦提醒市民及施設加倍留意防火安全。