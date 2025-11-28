Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜消防通宵處理25宗求助個案 死傷者多集中宏昌閣宏泰閣

突發
更新時間：02:13 2025-11-28 HKT
發佈時間：02:13 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，救援工作持續多日。消防處副處長（行動）陳慶勇今日（28日）凌晨表示，滅火行動大致完成，現時僅餘四個單位仍在撲救，其餘地方正灑水降溫，避免「死灰復燃」。消防其後將全力處理餘下25宗求助個案，當中部分位於宏昌閣及宏泰閣較高層，該兩座火勢最為猛烈，是今次事故死傷最集中的位置。

陳慶勇透露，火勢估計在通宵時段可完全撲滅，消防人員會在今天早上9時前完成對宏福苑七幢大廈所有單位的「爆破開門」程序，確保無任何人士仍被困室內。惟部分位置持續出現「翻燒」情況，需反覆灑水降溫。

他又指出，宏昌閣及宏泰閣火勢最為兇猛，生還者則分佈於不同大廈。初步於宏福苑其餘大廈亦發現發泡膠物料，相關影響及是否與火勢蔓延有關，將待大廈完全降溫後，由調查小組深入調查，包括檢視大廈物料及消防系統是否有效運作。

另外，助理救護總長（新界西）林卓豪表示，今次火災動員117輛救護車前往支援，共處理155名傷者，其中79人於現場證實死亡，76人送院治理；另至今有11名消防員受傷，一名消防員殉職，其他全部情況穩定。至於失蹤人數，救護及消防將在爆破及清場後再作統計。

宏福苑大火至今仍在持續，救援力量通宵留守，務求確認無人被困及盡快徹底撲滅火勢。當局指待火場安全後，調查小組將全面展開調查，釐清火警成因及責任。

 

