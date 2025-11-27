Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜入夜「黑球」生效 零星單位復燃 物資站街坊學生齊心支援

突發
更新時間：18:56 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:56 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火焚燒超過一日，至今（11月27日）造成至少55人死亡。至下午6時半，天文台發出強烈季候風信號（「黑球」），紅色火災危險警告則仍然生效。

現場所見，消防仍在撲救，入夜後有零星單位復燃，火光熊熊濃煙衝天。多條雲梯繼續向大廈射水，以防止火勢蔓延，及降低外圍溫度，也有消防員持電筒上樓搜索。不少居民繼續在廣福社區會堂等候安置，目睹家園被毀，徬徨痛哭。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜增至55人死 7座火勢受控 李家超視察災場

一方有難，八方支援。大批市民紛紛解囊及親自出力協助受災者。在大埔墟港鐵站等地的物資分流站，多名熱心人和大埔街坊在場，協助搬運衣物棉被、食水等生活所需物資，當中更包括剛剛放學、還揹着背囊的學生。眾人齊心協力，為受災居民集氣。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜警籲提防虛假籌款 切勿隨意掃描二維碼

早前消防處表示，火警至今出動304架次消防車輛、逾1,250名消防人員、98輛救護車參與滅火救援。醫管局指，截至下午5時有80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。

目前受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥，風勢頗大。天文台預料星期六大致天晴，日間乾燥；週末至下週初一道雲帶會逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，濕度回升，大致多雲，有一兩陣雨。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前