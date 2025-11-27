大埔宏福苑五級火｜入夜「黑球」生效 零星單位復燃 物資站街坊學生齊心支援

大埔宏福苑五級火焚燒超過一日，至今（11月27日）造成至少55人死亡。至下午6時半，天文台發出強烈季候風信號（「黑球」），紅色火災危險警告則仍然生效。

現場所見，消防仍在撲救，入夜後有零星單位復燃，火光熊熊濃煙衝天。多條雲梯繼續向大廈射水，以防止火勢蔓延，及降低外圍溫度，也有消防員持電筒上樓搜索。不少居民繼續在廣福社區會堂等候安置，目睹家園被毀，徬徨痛哭。

一方有難，八方支援。大批市民紛紛解囊及親自出力協助受災者。在大埔墟港鐵站等地的物資分流站，多名熱心人和大埔街坊在場，協助搬運衣物棉被、食水等生活所需物資，當中更包括剛剛放學、還揹着背囊的學生。眾人齊心協力，為受災居民集氣。

早前消防處表示，火警至今出動304架次消防車輛、逾1,250名消防人員、98輛救護車參與滅火救援。醫管局指，截至下午5時有80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。

目前受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥，風勢頗大。天文台預料星期六大致天晴，日間乾燥；週末至下週初一道雲帶會逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，濕度回升，大致多雲，有一兩陣雨。

