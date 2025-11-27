大埔宏福苑五級火｜多個單位窗戶貼發泡膠板 保護網幾乎被燒毀

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，包括1名消防員殉職。保安局局長鄧炳強，以及消防處處長楊恩健於深夜表示，消防人員在發現涉事大廈多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，每層電梯大堂窗外亦都被發泡膠封閉，極易燃燒並助長火勢擴散，屬可疑之處。《星島頭條》今日（27日）到現場了解，見到宏福苑多個單位的窗戶均貼上白色的發泡膠板，大部份更已被燃燒，而保護網亦幾乎被燒毀，僅餘竹棚在外牆。

相關新聞：承建商通告標明用發泡膠封窗 以防碎石擊中窗戶 疑成火勢加速元兇

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。

通告中列明，承建商會委派人員使用 Foam Board（發泡膠板）完整遮蓋單位外牆窗玻璃，以免工程期間碎沙石擊中玻璃，並在工程展開前，於棚架工作台加設帆布於棚網位置及鋪設木板，預備進行下一步「打鑿」工序。承建商又指在打鑿期間，受影響樓層會臨時以薄木板或中空板遮窗，工程完成後隨即移除。上述安排與現場發現的大量發泡膠板及帆布情況，成為調查焦點之一。

相關新聞：警查發泡膠封窗是否重災原因 承建商曾稱防石塊擊窗

特首李家超在火災發生後召開了跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作，又指政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

相關新聞：李家超：即時安排巡查全港大型維修屋苑 檢視棚架及建築物料安全