大埔宏福苑五級火｜警查發泡膠封窗是否重災原因  承建商曾稱防石塊擊窗

突發
更新時間：07:08 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:08 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴至少44人死亡、數十人傷，當局初步調查發現大廈外牆保護物料及窗戶發泡膠板「不尋常」，懷疑與火勢急速蔓延有關，並拘捕工程公司3名負責人涉嫌「誤殺」。

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商宏業建築工程有限公司通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。

通告中列明，承建商會委派人員使用 Foam Board（發泡膠板）完整遮蓋單位外牆窗玻璃，以免工程期間碎沙石擊中玻璃，並在工程展開前，於棚架工作台加設帆布於棚網位置及鋪設木板，預備進行下一步「打鑿」工序。

承建商又指，在打鑿期間，受影響樓層會臨時以薄木板或中空板遮窗，工程完成後隨即移除。上述安排與現場發現的大量發泡膠板及帆布情況，成為調查焦點之一。

保安局局長鄧炳強交代調查進展時表示，消防人員在撲救及搜救過程中，發現涉事大廈外牆的保護網、保護膜、部分防水帆布及塑膠布，在起火後燃燒及蔓延的程度，遠較一般合規格物料猛烈及快速，他形容情況「不尋常」。此外，人員在宏福苑內未被大火波及的大廈，亦發現多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，這類物料遇熱時極易燃燒並助長火勢擴散，同樣屬可疑之處。

鄧炳強強調，針對外牆保護物料及發泡膠窗板兩項「不尋常」情況，警方與消防已組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向深入追查責任，包括物料是否符合消防及建築標準、施工安排有否違規等。

消防處處長楊恩健則指出，消防人員在救火期間，在一座並無被大火波及的樓宇內，發現通風位置的窗戶同樣被發泡膠板封住。由於這類發泡膠板易燃性極高，一旦受熱可令火勢急速蔓延，情況顯然並不尋常。消防處已將相關發現交由警方作進一步調查，並會配合實驗室測試及專家分析，評估涉事物料的安全性及其在火場表現。

行政長官李家超表示，警務處及消防處已設立專責小組全力調查今次嚴重火警，日後一定會將調查結果提交死因研究庭跟進。他重申，調查工作必須全面及以科學證據為基礎，需要進行大量實驗室測試和技術分析，政府會投放足夠資源，確保調查完善周全。李家超又表示，對兩部門的專業及投入有信心，相信能盡快把每一條可能線索徹底追查，向死者及家屬，以及社會交代。

