大埔宏福苑五級火｜44死超過1996年嘉利大火 消防料中午至黃昏拯救至天台

突發
更新時間：06:37 2025-11-27 HKT
發佈時間：06:37 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火救援行動持續至今，警方及消防今晨召開記者會交代事件。消防處副處長（行動）陳慶勇表示，現時八座大廈中，一座未受波及，四座火勢受控，另三座仍在處理中，期間亦曾成功尋獲生還者。消防預計中午至今日黃昏時段，消防的救援行動將到達天台位置。

40人現場證實不治

消防指通宵在多幢受影響大廈內逐層搜索，並由低層向上進攻，拯救搜索行動進行到13至23樓，滅火行動5至18樓進行。由上次簡報至今，再處理72名死傷者，仍在肇事樓宇內搜出生還者。

消防處助理救護總長（新界東）周詠賢指，至今在火場中合共處理約100名死傷者，其中40人現場證實不治，另有4名傷者送院後傷重不治，累計最少44人死亡；消防處亦有7名人員受傷，包括一名殉職消防員。

死亡人數超越1996 年嘉利大火

大埔宏福苑五級火至今已造成至少 44人死亡，死亡人數已追平 1962 年長沙灣元州街唐樓大火的 44 人，亦已超越 1996年嘉利大廈五級火的41名死者，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

翻查資料，1962 年的元州街一間紙紮鋪，因存放煙花爆竹及大量易燃物，加上天井設計及單一樓梯口被火封阻，火勢迅速蔓延多層，大火最終釀成44死21傷。在 1996 年，佐敦嘉利大廈發生五級火，造成41死80傷，是近年最嚴重的高樓大廈火警。

3名工程公司負責人被捕

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，警方已接手調查，並指出在消防搜救過程中，發現多項建築物物料疑不符合防火標準，包括外牆保護網、防水帆布及塑膠布，其燃燒速度明顯較正常為快；警方又發現有一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外均被發泡膠封閉，該物料高度易燃，可能加速火勢蔓延。

警方不排除這些物料與火勢迅速擴大有關，經調查後拘捕負責相關工程的一間公司三名負責人，包括兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎 52 至 68 歲，涉嫌嚴重疏忽導致重大傷亡。

