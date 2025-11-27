大埔宏福苑五級火仍未撲熄 熱心街坊連夜送物資 臨時庇護點一度「爆棚」停收

大火無情，人間有愛。大埔宏福苑昨日（26日）下午發生五級大火，造成36死、數十人傷，消防員連夜灌救至今日（27日）凌晨仍未完全撲滅。由昨晚開始，陸續有市民自發運載飲用水、乾糧等緊急物資到臨時庇護點，望解災居燃眉之急，默默送上關心支持。

市民「人鏈」搬送物資 網民：香港人好有愛！

火警消息震動大埔社區，區內街坊聞訊後自發湧到附近購買物資，盡一分力為災民解困。昨晚網上流傳多段市民自發運送物資到臨時庇護點的影片，盡顯一方有難，八方支持的大愛精神。其中一段未有交代具體地點的影片，畫面中可見街道上泊滿多輛載滿物資的汽車，大批市民以「人鏈」傳遞方式，將載有緊急物資的大型紙箱搬快速搬送到目的地。有網民留言說：「香港人嘅精神原來冇變過，香港人呢三個字真係引以為榮。」

此外，在運頭街20至26號廣安大廈地下見到，大批街坊協助搬運箱裝樽水、餅乾、麵包、外套及簡單衣物，堆成小山般暫放在路旁，再由義工分批送往臨時庇護中心。亦有市民駕車、踏單車到場，義載大量物資往火場附近支援，希望為手足無措的居民提供最基本的生活所需。

其中一名大埔車手Hei仔接受訪問時表示，見到街坊們你一袋、我一袋地搬物資，覺得自己「返屋企見到成班人幫手搬嘢」，於是立即加入協助，「總之做到多少就多少」。

不過，由於愛心物資湧現速度遠超預期，今日凌晨0時起，現場義工呼籲市民暫停送物資，指運頭街一帶已無法再接收，分類及分配亦難以跟上。同時，火場對開有大量善心人士帶同物資到場，惟警員亦向市民重申，相關地點已經「爆滿」，提醒大家切勿再送，以免阻礙救援。

另一個臨時安置點——大埔的中華基督教會馮梁結紀念中學——入夜後亦有不少市民陸續送上毛毯、飲品等物資，校內義工忙於接收，協助安頓被迫離家的居民。

宏福苑火警持續，災情未明，但社區溫情在夜色中流動。熱心街坊義不容辭，為無家可歸的居民送上最直接的支援，盼同心度過難關。