大埔宏福苑五級火｜消防深夜再救出多名居民 再多兩名消防員及救護員送院

突發
更新時間：03:36 2025-11-27 HKT
發佈時間：03:36 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火救援行動至周四深夜仍然持續，消防通宵在多幢受影響大廈內搜尋被困居民。其間再救出多名生還者，包括一名需佩戴氧氣罩協助呼吸的嬰兒，以及一名女子，兩人均已送院治理；另一名年長婦人及男子獲救，清醒由救護車送院作進一步檢查。

另外，凌晨時分再多兩名消防員及救護員受傷，其中受傷的消防員須戴上氧氣罩，由救護車送往醫院治理。

早前有市民在社交平台上指，指一名3個月大嬰兒連同母親及家傭，被困在宏昌樓13樓一單位內，期間多次嘔吐。至晚上11時30分，該名市民更新被困的嬰兒及家人已成功被救出。

另外，多輛食環署黑箱車凌晨到達宏福苑，將死者遺體移送至殮房。
 

食環處仵工將死者遺體舁送至殮房。
截至凌晨4時，累計50名傷者送院，其中4人不治、12人危殆、15人嚴重、12人穩定、2人未知情況、5人出院。

火警於周三下午2時52分首先在宏昌閣外牆棚架冒出火光，其後迅速蔓延，消防在短時間內將火警由三級升至四級，並於傍晚6時22分升為五級。事件至今已造成36人死亡、279人失聯。

