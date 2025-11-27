大埔宏福苑五級火｜傷者大多為吸入性氣道創傷須入ICU 29人留醫 其中7人危殆

大埔宏福苑五級火至周四凌晨仍未撲熄，至今造成36人死亡，279人失聯，另有29人留醫，其中7人危殆。當局表示，傷者大多為吸入性氣道創傷，須進入ICU治療；亦有傷者燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。

火警發生後，醫管局已啟動重大事故控制中心，統籌9間公立醫院急症室戒備，包括威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、那打素醫院、北區醫院等，其中北區醫院派出醫療隊，威院派出一名醫療控制主任到現場提供緊急治理。東區高壓氧治理中心、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院燒傷中心準備隨時接收傷者。

根據當局資料，傷者當中目前有7人危殆，13人嚴重，8人穩定，4人已出院，1人情況未明。危殆傷者留醫情況：3人威爾斯親王醫院，2人北區醫院，1人伊利沙伯醫院，1人廣華醫院。嚴重傷者留醫情況：3人威爾斯親王醫院，3人東區醫院，3人大埔那打素醫院，2人北區醫院，1人瑪嘉烈醫院，1人伊利沙伯醫院。

民政及青年事務局局長麥美娟稱，民政事務署已開8個庇護中心，動員全港18區關愛隊為有需要市民提供支援。團隊會協助受影響居民暫時住宿安排。