大埔宏福苑五級火｜消防處網站及fb轉黑白色 網民留言悼念：謝謝你們付出

突發
更新時間：21:42 2025-11-26 HKT
發佈時間：21:34 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，造成多人死傷，包括一名37歲消防員。消防處將社交平台facebook的頭像及封面圖片換成黑白色哀悼。另外，消防處官方網站亦已轉為黑白色。

多名網民湧入專頁留言，指多謝消防員保護市民，感激他們的盡忠職守，希望他們可以平安回家，「多謝你地保護市民，祝各位消防員平安」、「希望所有消防人員平安無事」、「各位消防員哥哥要保重，萬事小心，一個都不能少」、「每當有危難的地方，只有你們無畏無懼拯救有需要的人。」、「謝謝你們的付出」、「向香港消防員致敬！」、「要整整齊齊收工返屋企」、「辛苦曬所有消防員」。

另有網民得悉有消防員殉職，紛紛表示傷痛，「向殉職消防員致敬！！香港人的驕傲！」、「逝去者家屬節哀順變」、「R.I.P英雄」、「已有一位消防員犧牲了，不可再有第二位了....」。

