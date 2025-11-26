大埔宏福苑五級火｜消防估計風勢及起火碎屑令7廈陷火海 現場高溫致未能攻入部份求助單位

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火。跨部門晚上召開記者會交代情況，指火警中至少13人死亡，當中9人當場死亡，其餘4人送院後不治，包括一名消防員。另外，火警中有多人受傷，包括一名消防總隊目及一名消防員，他們分別送往多間醫院治理。消防估計因風勢及起火竹棚的碎屑飄至其他大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈，現時有2至3座大廈情況較為嚴峻。由於現場溫度非常高，部分樓層消防仍未能到達。

消防處副處長（行動）陳慶勇指首先起火的大廈為宏昌閣，面積約27米乘21米，是一幢32層高的住宅，外圍搭建一些棚架進行維修。消防人員到場進行滅火救援，發現外圍的棚架已經起火，並有向單位裡面及其他大廈蔓延的趨勢，隨後在下午3時02分將火警升為三級，惟火勢持續，現場環境非常惡劣，不斷有燒著的棚架掉下，並於下午3時34分升為四級。至傍晚，消防繼續收到多個求助個案，火勢仍然持續，並於傍晚6時22分升為五級。火警中，消防動用8條喉及7部鋼梯車灌救，共出動767人救援。

他又指9人當場死亡，其餘4人送院後不治，包括一名消防員。另外，火警中有多人受傷，包括一名消防總隊目及一名消防員，他們分別送往多間醫院治理。

另外，現時仍有單位火光熊熊，消防估計因風勢及起火竹棚的碎屑及雜物飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈，每座指派一名高級消防區長或消防區長帶領人員處理，又調派7部鋼梯車在外圍向起火大廈射水。消防已進入沒有被波及的一幢大廈內部，在天台開喉做保護及向旁邊的大廈射水救火。

由於現場溫度非常高，其中兩至三座大廈的情況都比較嚴峻，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，消防通訊中心已再致電聯絡市民，如能夠去上層單位，便會帶他們到安全地方。消防呼籲市民如繼續被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防講低單位號碼及人數，消防會努力及不斷嘗試救援。

