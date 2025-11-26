Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜廣福及東昌街社區會堂作臨時庇護中心 那打素醫院設援助站

突發
更新時間：18:02 2025-11-26 HKT
發佈時間：17:50 2025-11-26 HKT

大埔發生五級火，釀成至少13死及多人受傷。大埔民政事務處（民政處）今日（26日）開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

大埔民政事務處已為有需要人士加開臨時庇護中心，包括大埔社區、富善社區會堂及善樓（善導會）。沙田民政事務處亦已在威爾斯親王醫院設立跨部門援助站（熱線：3505 1555），為市民提供協助及供市民查詢。

相關新聞：大埔宏福苑五級火 造成4死3傷包括一名消防員 政府派旅遊巴疏散居民

相關新聞: 大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院

 

 

 

