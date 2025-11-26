Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響

突發
更新時間：19:03 2025-11-26 HKT
發佈時間：17:42 2025-11-26 HKT

大埔發生五級火。今日（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空，多名居民報案。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處表示下午3時02分將火警升為三級，並於下午3時34分升為四級，並於下午6時22分升為五級。火警釀成至少13死及多人受傷，消防人員正進行滅火行動。有居住在宏昌閣的住戶，身在現場目睹自己家園被燒，傷心痛哭。

有住在宏昌閣住戶身處現場表示，目堵自己家園被燒，不禁傷心痛哭，認為「燒咗幾個鐘都剩係得一條雲梯」，更擔心不能歸家。

相關新聞：

LIVE｜大埔宏福苑大火 蔓延其他樓宇 造成4死3傷至少2人危殆

大埔宏福苑大火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院

大埔宏福苑大火｜大埔公路元洲仔段來回方向全線封閉 大部分巴士需改道

另外，亦有現場居民稱大廈起火後，火警鐘未有鳴響。

宏福苑大火燃燒多個小時，現場仍傳出多下爆炸聲，濃煙即使位於沙田區亦能看到。

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前