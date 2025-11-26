大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響

大埔發生五級火。今日（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空，多名居民報案。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處表示下午3時02分將火警升為三級，並於下午3時34分升為四級，並於下午6時22分升為五級。火警釀成至少13死及多人受傷，消防人員正進行滅火行動。有居住在宏昌閣的住戶，身在現場目睹自己家園被燒，傷心痛哭。

有住在宏昌閣住戶身處現場表示，目堵自己家園被燒，不禁傷心痛哭，認為「燒咗幾個鐘都剩係得一條雲梯」，更擔心不能歸家。

相關新聞：

LIVE｜大埔宏福苑大火 蔓延其他樓宇 造成4死3傷至少2人危殆

大埔宏福苑大火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院

大埔宏福苑大火｜大埔公路元洲仔段來回方向全線封閉 大部分巴士需改道

另外，亦有現場居民稱大廈起火後，火警鐘未有鳴響。

宏福苑大火燃燒多個小時，現場仍傳出多下爆炸聲，濃煙即使位於沙田區亦能看到。