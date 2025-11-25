葵廣班戟店涉煽動｜東主曾聘煽暴案疑犯任「一日店長」 數日工作給$10萬薪酬

葵涌廣場班戟店「鳩戟」兩名男女，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪，被警方拘捕。據悉，被捕男子為小食店東主，除了多次利用店舖社交平台發佈煽動帖文之外，也曾聘請牽涉「煽惑他人參與暴動」案件（煽暴案）的被捕人吳子樂，於其食店擔任所謂「一日店長」數天，再給予高達10萬元薪酬。警方懷疑有人透過短期聘請作掩飾，助其持續從事違法及危害國安的活動。

消息指，被捕男女為情侶關係，其中男子為店舖東主，他涉於過往數年間，多次透過「鳩戟」的社交平台發佈具煽動性貼文，包括煽動敵對中央政權、號召武裝革命的片段、倡議港人成立所謂海外臨時政府，並展示帶有「港獨」意味的旗幟及標語。

疑聘吳子樂任「一日店長」 給予明顯過高不尋常薪酬

另據悉，警方於早前調查另一宗「煽暴案」時發現，今次被捕東主以日薪方式，聘請「煽暴案」被捕人於其食店擔任所謂「一日店長」數天，最終給予約10萬港元薪酬。有關薪酬水平明顯過高，極不尋常，警方懷疑有人借短期聘請作幌子，向該被捕人提供大額資金，助其持續從事違法及危害國安的活動，遂作出今次拘捕行動。相關受聘人為早前被控以「煽暴罪」的吳子樂，警方財富調查仍然繼續。

九龍城另一食店東主同涉案 被帶走調查

亦有消息指，位於九龍城區的另一食店「嚐樂」東主，亦懷疑涉案，昨日被警方帶走調查。網上資料顯示，涉事兩店均標榜「黃色經濟圈」立場，並多次以「一日店長」活動作招徠，聘請涉「黑暴」及國安案件人士；這類活動不僅為反中亂港勢力提供宣傳平台，更會進一步激化社會分化，對本港穩定及法治根基構成嚴重衝擊。

「作出具煽動意圖的作為」一經定罪，最高可判處七年監禁，若具煽動意圖而勾結境外勢力作出該些行為，則可判處最高10年監禁；而「協助罪犯」則最高可被判處十年監禁，兩者性質極為嚴重。市民切勿參與、協助或包庇任何危害國家安全的行為，否則將面臨嚴重法律後果。