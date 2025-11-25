東九龍交通警放蛇扮客截2白牌車 拘兩男女司機
更新時間：15:45 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-25 HKT
東九龍總區交通部人員，今日(25日)上午進行打擊「非法載客取酬」即白牌車行動。行動中，警方派員喬裝為乘客，分別登上兩架私家車，到達目的地後，成功拘捕一名39歲本地女司機及一名44歲本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。兩架私家車亦被扣留檢驗。
東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察潘俊豪重申，根據「道路交通條例」，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客，違例者首次定罪可處罰款$10,000元及監禁六個月，再次干犯可處罰$25,000及監禁12個月。
警方呼籲市民應該選用合法公共交通工具，如相關車輛用作非法載客取酬，車輛第三者保險可能會失效，一旦發生意外，乘客及其他道路使用者會失去應有的保障。
最Hit
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
2025-11-24 15:34 HKT