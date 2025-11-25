Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東九龍交通警放蛇扮客截2白牌車 拘兩男女司機

突發
更新時間：15:45 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-25 HKT

東九龍總區交通部人員，今日(25日)上午進行打擊「非法載客取酬」即白牌車行動。行動中，警方派員喬裝為乘客，分別登上兩架私家車，到達目的地後，成功拘捕一名39歲本地女司機及一名44歲本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。兩架私家車亦被扣留檢驗。

被截的兩部白牌車。梁國峰攝
被截的兩部白牌車。梁國峰攝
東九龍總區交通部執行及管制組突遣隊督察潘俊豪講述案情。
東九龍總區交通部執行及管制組突遣隊督察潘俊豪講述案情。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察潘俊豪重申，根據「道路交通條例」，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客，違例者首次定罪可處罰款$10,000元及監禁六個月，再次干犯可處罰$25,000及監禁12個月。

警方呼籲市民應該選用合法公共交通工具，如相關車輛用作非法載客取酬，車輛第三者保險可能會失效，一旦發生意外，乘客及其他道路使用者會失去應有的保障。

