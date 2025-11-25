國際水域救援技術交流會議一連四日舉行 消防處示範高科技拯救 強化跨地域合作

一連4日的國際水域救援技術交流會議在香港和潮州舉行，香港消防處於今日（25日）早上舉行開幕典禮，為今次的交流會議揭開序幕，並即場進行水域救援示範，分享拯救經驗，當中更展示「水下推進器」及「遙控救生抬床」等高科技設備。

國際水域救援技術交流會議為來自內地、香港、澳門以及鄰近亞太地區的救援人員，提供就水域救援專業交流經驗的平台，讓他們透過在香港參與演練與經驗分享環節，以及到訪潮州視察的行程，共同強化水域救援的跨地域專業合作。開幕典禮由國家消防救援局副局長徐忠舜、保安局局長鄧炳強和消防處處長楊恩健擔任主禮嘉賓。

活動期間，消防處即場在位於將軍澳百勝角路的消防及救護學院，進行水域救援示範。示範分為三個部分，拯救隊成員模擬在湍急的水流中進行拯救，示範如何應對急流的難鉅挑戰。另外，消防處亦示範使用高科技設備，包括用作潛水營救的「水下推進器」，以及電子浮板「遙控救生抬床」。在第三部分示範則由拯救隊成員，演練如何在掉進水裏的車輛中救人。

消防處進行水域救援示範。

拯救隊成員示範如何在掉進水裏的車輛中救人。

國家消防救援局副局長徐忠舜致辭時，分享內地的自然災害情況，其中以水災最為常見。他表示中央一直高度重視防汛工作，國家消防救援隊持續提升水域救援能力，建立多個訓練基地。保安局局長鄧炳強指出，冀透過交流會議強化各地協作機制。而消防處處長楊恩健則形容技術交流是一個里程碑，首次匯聚亞太區專家以交流專業知識。