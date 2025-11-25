葵涌廣場班戟店兩男女被捕 涉店舖專頁發煽動帖文 另涉藏毒協助罪犯

警務處國家安全處昨日（11月24日）於葵涌區執法，拘捕一名32歲本地男子和一名27歲本地女子，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。此外，警方根據法庭手令，搜查其位於葵涌區的店舖，並檢獲現金及相關單據。據了解，相關店舖為葵涌廣場2樓一間名為「鳩戟」的小食店，店舖今日沒有營業。

警方稱，調查顯示該男涉嫌於2020年10月至2025年10月期間，多次透過其擁有的店舖的社交媒體平台發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所檢獲小量懷疑大麻。兩名被捕人現正被扣留調查。

社交平台流傳一個帖文，指小食店「鳩戟」昨日（24日）中午遭警員調查，當中包括便衣探員在店內搜查。發帖人指：「頭先有好多便衣，佢哋好似搜緊間舖！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」

網上照片所見，軍裝警員用膠帶圍封店舖，同時有便衣探員在附近搜查，一名便衣女警手持攝錄機拍攝調查過程。