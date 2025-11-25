Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌廣場班戟店兩男女被捕 涉店舖專頁發煽動帖文 另涉藏毒協助罪犯

突發
更新時間：15:48 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:09 2025-11-25 HKT

警務處國家安全處昨日（11月24日）於葵涌區執法，拘捕一名32歲本地男子和一名27歲本地女子，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。此外，警方根據法庭手令，搜查其位於葵涌區的店舖，並檢獲現金及相關單據。據了解，相關店舖為葵涌廣場2樓一間名為「鳩戟」的小食店，店舖今日沒有營業。

警方稱，調查顯示該男涉嫌於2020年10月至2025年10月期間，多次透過其擁有的店舖的社交媒體平台發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所檢獲小量懷疑大麻。兩名被捕人現正被扣留調查。

相關報道：葵廣班戟店涉煽動｜東主曾聘煽暴案疑犯任「一日店長」 數日工作給$10萬薪酬

社交平台流傳一個帖文，指小食店「鳩戟」昨日（24日）中午遭警員調查，當中包括便衣探員在店內搜查。發帖人指：「頭先有好多便衣，佢哋好似搜緊間舖！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」

網上照片所見，軍裝警員用膠帶圍封店舖，同時有便衣探員在附近搜查，一名便衣女警手持攝錄機拍攝調查過程。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
6小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前