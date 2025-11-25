秀茂坪的士撞飛閘杆溜前撼電單車 司機落車拍卡釀禍︱有片

秀茂坪發生的士撞閘意外。今日（25日）早上7時48分，一輛的士駛至秀豐街5號秀茂坪邨對開閘口時，失控撞毀拍卡閘機的閘杆，繼而一直溜前掃毀秀明小學外的一列路邊鐵欄，並撞倒一輛停泊的電單車後剷上行人路。的士司機跌出車手腳受傷，救護員其後到場，將他送往聯合醫院治理。

網上流出事發時一段車Cam片，片中所見的士停在閘口前，司機打開車門並下車拍卡。詎料的士突然溜前，司機連忙救車但不果，半邊身「騎」在司機位上，右手握着打開的車門未能關上。惟的士撞毀閘杆後，「無人駕駛」繼續向前滑行，猛撼左方秀明小學外的路邊鐵欄，並撞倒一輛停泊在路的電單車，最後剷上行人路停下。

當時路上行人如鯽，幸沒有途人被撞倒。事後救護車到場，將手腳受傷的81歲姓岑的士男司機送院。警方在場發現出入口拍卡機的閘杆，以及大約5米鐵欄損毀，正調查事件。