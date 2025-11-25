Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀19歲學神遇查拒停 狂飆失控剷上紅磡站外行人路 涉多罪被捕

突發
更新時間：01:09 2025-11-25 HKT
發佈時間：01:09 2025-11-25 HKT

一名19歲持學牌男子周一（24日）深夜在尖沙咀遇警截查時拒停，駕駛私家車高速逃走，期間無視交通燈號。私家車最終在港鐵紅磡站外失控剷上行人路，撞毀欄杆後才停下，男司機當場被捕。警方其後在車內搜出懷疑毒品。

事發於晚上約11時，西九龍總區交通部執行及管制組人員在山林道與彌敦道交界進行反酒駕巡邏時，發現一輛停泊路邊的私家車形迹可疑。警員上前示意截查，惟司機未有理會即駛走，沿彌敦道往紅磡方向逃去，其間曾經衝紅燈、逆線行駛及切雙白線。

 

私家車駛至暢運道上橋後，向紅磡港鐵站高速駛去，在安運道彎位失控，先撞毀約5米欄杆，再剷上行人路並撞向一幅石牆後停下。警員隨即將19歲王姓男司機制服。

警員在車上檢獲36包可卡因及25粒依托米脂，估計市值約2.3萬元。

經調查後，王男只持有學習駕駛執照，涉事車輛由朋友借來。他涉嫌干犯多項罪行，包括「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有合資格駕駛教師陪同」及「駕駛時沒有掛上『學』字牌」，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。事件中無人受傷。

