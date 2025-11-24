西貢污水廠奪命工傷｜發展局：暫停承建商分包商相關工程投標資格 

西貢窩美污水處理廠工地於一名49歲姓譚男工，上周六（11月22日）懷疑因衣物捲入鑽機，導致頸部被纏繞窒息不治。發展局今日（11月24日）表示，已暫停涉事承建商道路及渠務類別及涉事分包商污水處理廠及隔篩廠機電裝置類別的工務工程投標資格。

發展局提到，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，而涉事分包商則是認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商。局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視認可名冊內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現。局方今日已按規管機制向涉事承建商及分包商發出通知，分別即時暫停涉事承建商道路及渠務類別及涉事分包商污水處理廠及隔篩廠機電裝置類別的工務工程投標資格。

發展局續指，承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方強調往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。

