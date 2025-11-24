父餵女服老鼠藥│父服老鼠藥嘔吐大作 將藥加入龍眼蜜給11歲女飲 醒目7旬嫲嫲揭發報警

鑽石山鳳德邨昨（23日）晚發生企圖謀殺案。一名患精神病男子在家服食老鼠藥後，更將加入老鼠藥的龍眼蜜給11歲的女兒飲下，被同住的7旬母親發現，報警求助，兩父女幸仍清醒，送院檢查。警方經調查後，以涉企圖謀殺罪拘捕48歲姓黃男子。

記者今訪涉事單位 爺爺應門：兩個都無事

《星島》記者今早（24日）到黃的寓所了解事件，應門的黃父透露，兒子及孫女清醒，現時在醫院，「兩個都冇事」。但對於事發經過，黃父則說「唔想講」拒絕回應。

相關新聞：鑽石山鳳德邨男子服老鼠藥自殺 餵11歲女兒同服食 兩人清醒送院

鳳德邨發生企圖謀殺案。梁國峰攝

涉案為黛鳳樓一單位。

消息稱，黃男三年前與妻子離婚，此後偕11歲女兒與7旬父母，同住鳳德邨黛鳳樓一單位。據了解，黃男五年前患精神分裂症，但一直拒絕覆診。直至兩個月前，黃男在母親陪同下，曾到東九龍精神分科覆診。

昨晚約8時，黃母發現兒子在廁所嘔吐。稍後黃母再發現兒子給孫女喝了幾杯龍眼蜜。她在廚房見到一堆粉紅色粉末，她記起大廈梯間亦有同類粉紅色粉末為老鼠藥，懷疑兒子將老鼠藥混在龍眼蜜給孫女飲用，大驚下報警求助。

警方接報到場，於單位內發現黃男所寫的遺書。經初步調查後，警方拘捕黃男，並將黃男與女兒俱送往伊利沙伯醫院治理，兩人經治理後情況穩定。警方於單位內檢取以保溫壺盛載的龍眼蜜，以作進一步毒理化驗。案件仍在調查中，由黃大仙重案組第二隊跟進。

社署發言人回覆查詢時表示，社署社工已接觸有關家庭，並會為有關兒童制訂合適的福利計劃，以及按該家庭的福利需要提供適切支援。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk