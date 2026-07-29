星路科技流動性代幣FUIDL上架Bybit 允許抵押

復星國際（656）旗下復星財富的星路科技宣布，與加密貨幣交易所Bybit達成新合作。星路美元即時數字流動性代幣Finloop USD Instant Digital Liquidity（FUIDL）正式在Bybit上架，而Bybit允許用戶把FUIDL的份額用作平臺交易的抵押品。星路科技CEO蔡華表示，是次合作充分展現財富科技平臺與領先數字交易所如何協同，實現兼顧高標準運營與合規要求的即時結算。公司非常榮幸與Bybit攜手邁出這一里程碑，為數字資產領域樹立效率與信任的新標桿。

Bybit傳統金融（TradFi）與現實世界資產（RWA）全球負責人Yoyee Wang表示，與星路科技的合作是Bybit邁向全新金融平臺願景的關鍵一步。這一合作將機構級信任與Bybit數字基礎設施的高效性相結合，通過支持同日結算並強化托管標準，公司不僅提升了交易速度，也在重新定義金融互操作性的未來圖景。