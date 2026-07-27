又一隻穩定幣｜鄧進一

你可能還在期待何時能用穩定幣在便利店買杯咖啡，但一隻即將登場的合規港元穩定幣卻提醒你：穩定幣的真正主戰場根本不在零售消費。近日，市場消息指由渣打銀行（香港）、香港電訊（HKT）與安擬集團（Animoca Brands）合組的合資企業碇點金融科技(Anchorpoint)，將最快本月底前推出與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」。若果報導正確，HKDAP 有望成為香港《穩定幣條例》生效後首隻正式流通的持牌港元穩定幣。

Anchorpoint於2026年4月10日正式獲香港金管局（HKMA）授予穩定幣發行人牌照，成為香港唯二的合規穩定幣發行機構（另一家是滙豐銀行）。

可能你會覺得這「又一隻穩定幣」，除了用作刺激相關公司的股價外對我們沒什麼影響。但從「HKDAP」計劃透過認可的虛產平台（如 HashKey Exchange與OSL集團）作為分銷商，或可看出Anchorpoint的戰略意圖。

一筆交易的5個程序

每一筆交易，或多或少都要經過5道工序：

1. 授權訊息（確認付款人有錢、同意付款）；

2. 欺詐篩查（確認交易不是盜用）；

3. 清算（計算結算額）；

4. 結算（價值真正轉移）；

5. 爭議處理（結算後對結果不滿）。

以現金交易為例，它們以最原始形式存在：持有鈔票等於授權訊息，驗鈔是欺詐篩查，一手交一手，結算清算同步進行，交易後如發生爭議則需要雙方自行協商。

信用卡或預付卡的網上支付則是另一種做法：

1. 用戶輸入卡號和保安碼進行授權，再由發卡銀行確認「這張卡有沒有錢、是不是本人在用」；

2. 欺詐篩查由風控系統把關，異常交易通常都會被即時攔截或經電話向持卡人發出警示；

3. 清算則會定期進行，商戶把全日交易打包，經收單行、發卡組織分發到各發卡銀行對賬；

4. 結算在之後才發生，資金經過一段時間後才會正式存入商戶戶口；

5. 爭議處理則是退款機制（chargeback）讓消費者在結算後仍可申訴，由發卡組織的規則裁決損失誰屬。這5道工序的成本算下來，就是每筆2至3%的手續費。

最後說說香港的金融市場：

1. 授權訊息是投資者經券商發出的委託指令；

2. 欺詐篩查是開戶時的 KYC 與持續的合規審查；

3. 清算由中央結算所負責；

4. 結算同樣由中央結算處理，交易日後的兩個交易日（T+2 ）以銀貨兩訖對付完成，股票與資金同時過戶；

5. 爭議處理主要是 failed trade 與錯盤的處理，至於其他問題則由交易所和證券條例監管。

穩定幣支付的兩大敘事

穩定幣建基於區塊鏈之上，在清算及結算方面有天然優勢，因為可見即可得、即時結算是區塊鏈的原生特性，這亦是大部分人看到區塊鏈和穩定幣所能提升的效率。

至於授權訊息要分兩面看。盜用資料的漏洞基本堵死了：你不用害怕收款方洩漏資料令你蒙受損失，因為理論上你的私鑰不需要提交，簽名交易不能重用。但同時換來私鑰被盜、被誘導簽錯授權等新風險。不過原則上這不能算是漏洞，正如屋主丟失鎖匙，並不能算是門鎖的漏洞。

然而，欺詐篩查則只能在事前進行。因為沒有機構在中間，一旦持有私鑰的人同意，原則上沒有任何人可以攔截交易。爭議處理方面，鏈上結算即終局，沒有退款機制，出事之後怎麼辦，至今沒有標準答案。一般來說，處理爭議的方法就是不處理。

在AI爆發之前，人們預計穩定幣的應用場景應該會在跨境支付或鏈上金融結算上。然而，在上述例子中我們不難發現，區塊鏈在欺詐篩查和爭議處理上的缺失偏偏是跨境支付中非常重要的一環。在這兩點得到解決前，我不認為穩定幣能大規模應用在跨境支付方面。而在AI落地之後，兩大敘事則變成了鏈上金融結算和Agentic Payment（AI代理支付） 。

蕭逸的願景：2000億Agent在路上

講到Agent自己付錢，不能不提蕭逸（Yat Siu）。他是誰？Animoca Brands聯合創辦人、香港區塊鏈的旗艦人物，Animoca正是碇點金融的股東之一，持股 37.5%。他日前在新加坡SuperAI峰會接受Fortune訪問，斷言AI與區塊鏈密不可分：要真正賦能AI，必須給它「金錢自主權」，讓它擁有自主交易的能力，而區塊鏈是唯一能在安全、可擴展前提下實現這點的技術。他預計，未來將有兩千億個AI agent投入運作、互相談判、交易，甚至社交。

作為區塊鏈企業和穩定幣公司的老闆，他的話當然有為自家產品宣傳的成份。金錢自主權是否等於區塊鏈錢包這點值得商榷，Agent的支付能力是否要由區塊鏈賦能也仍有討論空間。但這裏帶出了一種全新的支付模式——高頻小額支付。試想像一下，當多個Agent同時調用一個定價HKD $0.001的數據API，或者付HKD $0.01讀一篇付費文章。傳統的信用卡模式肯定不能支持這種支付形態，因為支付成本遠高於支付額。

三種支付形態

在我看來，支付的人是誰不足以成為分類的決定性條件。假若我們以支付對手信任結構、支付頻率和金額、交付驗證方法三個方向，把支付的形態分成三類。

第一類：日常支付。中低頻率、金額幾十到幾千元不等、交付驗證方法沒有標準。一對$900港元的跑鞋是典型。這類交易裡，五個程序最重要的一道是爭議處理：貨不對辦怎麼辦？假貨怎麼辦？密碼學可以證明你付了$900港元，證明不了鞋的真假。「是不是假貨」本質上不能用技術解決，只能靠制度：拒付規則、平台仲裁。欺詐篩查同樣重要，消費者被盜卡騙案日日發生，必須有人在你支付過程中進行攔截。

第二類：金融結算。低頻、巨額，一宗動輒百萬起計。這一種支付主要為機構對機構，對手入場前全都經過KYC、KYB認證，場內沒有陌生人。交付驗證標準化，無需額外判斷。這一類交易可以說是區塊鏈的主戰場。機構之間從來沒有拒付，即時結算反而令交易對手風險大幅下降；交易後的爭議，則主要透過協商或仲裁處理。

當資產遷移到鏈上時，穩定幣作用就更重要了。結算就需要一個鏈上的港元。這正是HKDAP採用B2B2C、經虛產平台分銷而不直接向散戶派幣的底層邏輯：它的主場在金融結算而不在便利店。

第三類：高頻微支付。高頻、極小額，金額以HKD $0.01計。對手可以完全陌生，但這裏被騙一次的代價比核實信息的成本還低，在此場景下，欺詐篩查和爭議處理問題可以直接跳過。實際例子就是之前提過的調用API，現時這些服務多為預付式，強行將其變回日常支付模式，因為單價太少，為一筆HKD $0.01的交易配上數十倍於其總額的交易成本，本身就是荒謬，預付是唯一合理的設計。

但在區塊鏈支付成熟後，則有機會創造出這個以前根本不存在的市場。區塊鏈和穩定幣在這裏可以忽略缺點、放大優點，唯一的疑問是這個市場到底有多大。這也是我認為蕭先生提到的Agent錢包的應用場景，至於Agent幫你購買日用品，乃至商業採購也好，這類交易應被歸類為日常支付，AI完成前期工作，人類確認支付則可，沒什麼必要為省卻最簡單的一步確認而把輪子重新發明一次。

鏈上金融結算

對於第三類仍屬於試驗階段的支付場景，筆者先保持觀望態度。但作為金融業的從業者，穩定幣在金融結算方面，特別是對RWA的發展有著關鍵角色。

香港代幣化資產的核心矛盾就是資產代幣化了，交易貨幣卻沒有代幣化。結果就是現實世界資產映射到鏈上，鏈上撮合了交易後，清算和結算要同時在鏈上和鏈下各自進行，這樣看來效率非但沒有得到提升，反而是更多步驟。因此金管局推出Ensemble項目支持代幣化存款，這是銀行間的鏈上結算；銀行以外的空白就要由穩定幣來填補。這樣一來，RWA的鏈下部分就只剩下資產託管和審計，其餘的交易結算通通在鏈上進行，資產和貨幣均可編程，省略了大量結構性工序。

筆者在券商工作，就用同事的日常工作做例子。假設有投資者場外出售香港上市公司的股票，賣方的股票存在券商A，買方的收貨戶口在券商B，雙方議定價錢股數之後，交收工作正式開始。

兩邊後台各自在CCASS（中央結算系統） 輸入SI指示，一邊報交貨、一邊報收貨，系統逐項配對：股票編號、股數、作價、交收日、戶口號碼。錯任何一項，指示便對不上，所以兩邊後台同事一般會打電話再次確認。配對成功後，股票那邊，券商A要確保戶口有足夠股票，還要在CCASS上調入用作交收的戶口；資金這邊，券商B收到客戶款項後，要再把錢由client account調撥到settlement account。然後就靜待CCASS按批次處理。

同一宗交易搬到鏈上，畫面完全不同：股票是一枚代幣，港元是一枚代幣。智能合約檢查雙方條件，交易實時結算，沒有等待，沒有截數時間。清算這道工序不是被加快，而是根本沒有兩本賬需要對。RWA已經在路上，缺的是同在鏈上的貨幣，這會不會就是HKDAP？

看不到的後台革命

回到開頭那則新聞，穩定幣的意義在於，鏈上金融必須要有一個合規的、鏈上的、24小時運作的港元。它不會取代轉數快，也不會取代信用卡。這進步雖然也是革命性的，但它更像是發生在後台的技術升級，好比我們在2026年到電影院看的依舊是反斗奇兵：1995年的時候，每一幀（Frame）畫面平均需要花費45分鐘到30個小時去渲染，過百部機器日以繼夜算了兩年才完成整部電影；到2026年，渲染同樣的畫面甚至都不需要一秒即可完成。但你今天在電影院的體驗卻依舊差不多。觀眾從來不為渲染買飛，正如投資者從來不為交收買股票；但後台那場革命，會靜靜地改寫整個行業的生態。

區塊鏈和穩定幣的革命可能也差不多。三類支付，三種答案，穩定幣先在金融結算上生根，這是HKDAP選擇虛產平台分銷的原因。至於蕭逸的兩千億個Agent假說有待驗證，不妨先讓子彈飛一會。往後判斷任何一隻穩定幣、任何一項支付創新，不妨用回那5個程序做尺：它服務的是3類支付中的哪一類？改善了哪幾道程序？被省略的那一道，在那個場景裡，究竟是偷工，還是本來就該省？

鄧進一