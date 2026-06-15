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美伊協議刺激比特幣重上6.5萬美元  對沖基金經理：關鍵水平在6.7萬美元

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更新時間：11:45 2026-06-15 HKT
發佈時間：11:45 2026-06-15 HKT

美國及伊朗表示已達成協議，結束敵對狀態並重開霍爾木茲海峽，帶動比特幣升至近兩周高位。比特幣曾一度飆升近3%，現時報65,654美元，升2.54%；以太幣最多抽升4.21%，目前報1,723美元，升3.61%。

曾跌穿6萬美元 創2024年10月以來低位

據彭博報道，比特幣早前一度跌穿6萬美元，創2024年10月以來最低水平主因Michael Saylor旗下全球最大企業比特幣持有者Strategy披露出售比特幣持倉，即使只佔極小部分比例，仍引發市場憂慮；此外，比特幣ETF資金大幅流出，亦令拋售壓力加劇。

數碼資產對沖基金Apollo Crypto投資組合經理Pratik Kala表示，比特幣的關鍵水平是67,000美元，該水平涉及成交量及移動平均線等多重因素。他又指，Strategy相關風險尚未完全消除，但市場目前選擇暫時忽略。

本周焦點轉向聯儲局議息

儘管中東敵對局勢降溫，有助提振風險資產。不過，市場焦點將轉向本周美國聯儲局議息會議，尤其是沃什（Kevin Warsh）首次以聯儲局主席身份主持會議。

FalconX亞太區衍生品交易主管Sean McNulty表示，本周焦點是周三聯儲局會議。市場預期貨幣政策將由寬鬆轉向中性甚至偏鷹，若出現鷹派驚喜，將成為加密貨幣主要下行風險。

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